ANIMAL de Cyril Dion Cinéma La Cascade, 29 mars 2022, Martigues.

Cinéma La Cascade, le mardi 29 mars à 18:00

### Présentation LES PRINTEMPS Soirée en en partenariat avec : La Ville de Martigues, Direction Environnement et développement durable et Le Pays de Martigues, service Mission cinéma et audiovisuel, Green Prod, Le Conseil Local de la Ville Durable de Martigues et le réseau associatif. Cet événement, à vocation collective et collaborative, se déroulera entre le 29 mars et le 21 juin 2022 à Martigues. Son objec tif est de participer activement à la démarche de développement durable à travers l’organisation d’une série de rendez-vous culturels, festifs, sportifs, citoyens, éducatifs… En présence de la librairie L’alinéa et l’association Planète zéro déchet. ### Programme Séance en présence du réalisateur Cyril DION ANIMAL Cyril Dion France, 2021, 1h45 Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est menacé. Changement climatique, 6ème extinction de masse des espèces… d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien ne change vraiment. Alors ils décident de remonter à la source du problème : notre relation au monde vivant. Tout au long d’un extraordinaire voyage, ils vont comprendre que nous sommes profondément liés à toutes les autres espèces. Et qu’en les sauvant, nous nous sauverons aussi. L’être humain a cru qu’il pouvait se séparer de la nature, mais il est la nature. Il est, lui aussi, un Animal. La puissance des images, à travers un voyage qui va de l’Inde à l’Afrique, en passant par la France et le Costa Rica montre la beauté et la diversité des espèces. Mais aussi que l’être humain est incontestablement lié à l’animal. Face à ce qui est désormais considéré comme la sixième extinction de masse, Animal nous permet de changer notre regard sur le monde.

Entrée libre

En présence du réalisateur Cyril DION. Séance offerte par la Ville de Martigues, entrée libre.

Cinéma La Cascade 35 cours du 4 septembre 13500 Martigues Martigues Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T18:00:00 2022-03-29T22:00:00