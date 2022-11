Animal, Danser avec le Vivant Marseille 9e Arrondissement, 26 janvier 2023, Marseille 9e Arrondissement.

Animal, Danser avec le Vivant

2023-01-26 11:00:00 – 2023-01-26

EUR 3 20 « Animal, Danser avec le Vivant », c’est la rencontre de l’univers chorégraphique de Kaori Ito avec la quête de Centaure de Manolo. Tout est à vue, rien n’est caché.



Dès l’entrée du public, chevaux, musiciens, danseurs et techniciens s’échauffent et s’accordent pour un dialogue à l’écoute des quatre chevaux noirs. Musique et danse sont aux aguets tentant une parole animale à la fois sauvage et sacrée. Être avec l’animal pour danser avec la nature tout entière réunie. En contrepoint de l’effondrement de la biodiversité, c’est un cri d’urgence, un cri d’alliance.



Création : Kaori ITO et Manolo

Chorégraphie et mise en scène : Kaori ITO

Centaure en mutation : Manolo

4 chevaux noirs : Arjuna, Indra, Nakula et Sahadeva



Création

Danse & art équestre

Durée : 1h05

Dès 7 ans

Sous chapiteau

Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque

Retrouvez le spectacle « Animal, Danser avec le Vivant », sous chapiteau au Théâtre du Centaure.

Le Théâtre du Centaure 2 Rue Marguerite de Provence Marseille 9e Arrondissement

