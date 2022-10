Animal, danser avec le vivant, 25 novembre 2022, .

Animal, danser avec le vivant



2022-11-25 20:00:00 20:00:00 – 2022-11-26

EUR 10 37 Habitué du Théâtre du Gymnase, le Théâtre du Centaure vient cette fois fouler la scène du Grand Théâtre pour un tour de piste de haute voltige. Aux sons des percussions et de la guitare, le cavalier enfourche tour à tour ses quatre magnifiques bêtes noires et s’élance.



L’homme devient centaure et s’écrit pas à pas un poème de corps, laissant la place à l’expressivité de l’animal, qui retrouve toute sa beauté sauvage. Kaori Ito, ferrée par les charmes de ses danseurs atypiques, apporte son regard de chorégraphe et assiste les mouvements du centaure. Face à cette figure mythique qu’on croirait sortie d’un rêve, on se laisse porter par ce cri poétique qui dit l’impérieuse nécessité de se reconnecter avec la nature, l’urgence de danser avec le vivant.



● Création de Manolo Bez et Kaori Ito

● Manolo Bez, centaure en devenir

● Léonore Zurflüh, danseuse

● Johanna Houe, artiste équestre

● Virgile Abela, guitare

● Anwar Khan, tabla, chant et Harmonium



Avec Arjuna, Indra, Nakula et Sahadeva, 4 chevaux noirs.

Le Grand Théâtre présente un ballet majestueux, époustouflant de poésie, où s’apprivoisent les corps puissants des chevaux à celui d’un homme enclin à se laisser guider, jusqu’à ne former qu’un.

dernière mise à jour : 2022-10-10 par