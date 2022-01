Animal Central / collectif eu / kraut-rock Urgence Disk Records Genève Catégorie d’évènement: Genève

ANIMAL CENTRAL – Limonade – Label : Mais Para Baixo Animal central est tour à tour animal sauvage ou de compagnie, chien d’aveugle qui vous guide, moustique sur votre oreiller, oiseau empaillé au regard fixe, dauphin qui vous comprend. C’est lui qui vous caressera, et non l’inverse. Notre animal fonctionne comme un collectif de musicien et musiciennes issu.e.s des scènes expérimentale, alternative. Il fabrique en direct des morceaux à la pulsation marquée, à la texture riche, empruntant autant au psychédélisme qu’au krautrock. Lineup : Luc Müller – percussions – claviers Raphaël Ortis – basse – percussions Marcin de Morsier – voix – claviers – basse – guitare Charlie Bernath – guitare Jonas Bernath – electronique – guitare Animal Central – Limonade – C40 cassette – Mais Para Baixo – mars 2021 [https://maisparabaixo.bandcamp.com/album/limon-de](https://maisparabaixo.bandcamp.com/album/limon-de)

Prix libre pour le Collectif

Animal central est tour à tour animal sauvage ou de compagnie, chien d'aveugle qui vous guide, moustique sur votre oreiller, oiseau empaillé au regard fixe, dauphin qui vous comprend… Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction

