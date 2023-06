Apéro – Concert GATICA – Mercredi de l’été à Animakt Animakt Saulx-les-Chartreux, 5 juillet 2023, Saulx-les-Chartreux.

Apéro – Concert GATICA – Mercredi de l’été à Animakt Mercredi 5 juillet, 19h45 Animakt

On vous invite à traîner au jardin pour ce dernier mercredi de l’été. Apportez de quoi grignoter, et votre meilleure tartinade maison, nous nous occupons de programmer GATICA un trio musical qui mettra une ambiance chaleureuse et détendue !

Le bar sera ouvert, on vous attend.

Animakt 3ter Emile Fontaine 91160 Saulx-les-Chartreux Saulx-les-Chartreux 91160 Essonne Île-de-France http://www.animakt.fr/ https://www.facebook.com/Animakt.la.Barakt/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T19:45:00+02:00 – 2023-07-05T21:45:00+02:00

enfant jeune public

GATICA