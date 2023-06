Petit Ventre de la compagnie Sous le sabot d’un cheval – Mercredi de l’été à Animakt Animakt Saulx-les-Chartreux, 5 juillet 2023, Saulx-les-Chartreux.

Fantasmagorie culinaire – à partir de 2 ans – Durée 25 min

En partant de souvenirs d’enfance liés à la transmission de délicieuses recettes de cuisine entre un enfant et son grand-père, « Petit ventre » offre une autre manière de partager, un voyage dans le monde de la transformation. Du mélange de l’eau et de la farine naît un personnage drôle et éphémère ; en fil rouge, le violoncelle et la danse dialoguent tout en se nourrissant des réactions des spectateurs.

Première partie : Les enfants du club théâtre de la ville vous présentent quelques scenettes préparé durant l’année.

Animakt 3ter Emile Fontaine 91160 Saulx-les-Chartreux Saulx-les-Chartreux 91160 Essonne Île-de-France http://www.animakt.fr/ https://www.facebook.com/Animakt.la.Barakt/

2023-07-05T19:00:00+02:00 – 2023-07-05T20:00:00+02:00

spectacle enfant

Cie Sous le sabot d’un cheval