Impressions Végétales – Mercredi de l’été à Animakt Animakt Saulx-les-Chartreux Saulx-les-Chartreux Catégories d’Évènement: Essonne

Saulx-les-Chartreux Impressions Végétales – Mercredi de l’été à Animakt Animakt Saulx-les-Chartreux, 5 juillet 2023, Saulx-les-Chartreux. Impressions Végétales – Mercredi de l’été à Animakt Mercredi 5 juillet, 16h00 Animakt Presse végétale avec Tissart La nature à portée de main, dans le jardin de la troisième terre, empreintes et impressions en couleurs pour une transformation poétique des matériaux qu’elle nous offre.

Atelier empreintes au rouleau et gravures en relief, imprimées à la petite cuillère ou sous la presse taille douce, à essayer en famille à partir de 3 ans. Animakt 3ter Emile Fontaine 91160 Saulx-les-Chartreux Saulx-les-Chartreux 91160 Essonne Île-de-France http://www.animakt.fr/ https://www.facebook.com/Animakt.la.Barakt/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T16:00:00+02:00 – 2023-07-05T18:30:00+02:00

2023-07-05T16:00:00+02:00 – 2023-07-05T18:30:00+02:00 atelier enfant Jean-François Donati Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Saulx-les-Chartreux Autres Lieu Animakt Adresse 3ter Emile Fontaine 91160 Saulx-les-Chartreux Ville Saulx-les-Chartreux Departement Essonne Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Animakt Saulx-les-Chartreux

Animakt Saulx-les-Chartreux Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saulx-les-chartreux/

Impressions Végétales – Mercredi de l’été à Animakt Animakt Saulx-les-Chartreux 2023-07-05 was last modified: by Impressions Végétales – Mercredi de l’été à Animakt Animakt Saulx-les-Chartreux Animakt Saulx-les-Chartreux 5 juillet 2023