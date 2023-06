Viens pimper ton casque de vélo – Mercredi de l’été à Animakt Animakt Saulx-les-Chartreux Saulx-les-Chartreux Catégories d’Évènement: Essonne

Saulx-les-Chartreux Viens pimper ton casque de vélo – Mercredi de l’été à Animakt Animakt Saulx-les-Chartreux, 5 juillet 2023, Saulx-les-Chartreux. Viens pimper ton casque de vélo – Mercredi de l’été à Animakt Mercredi 5 juillet, 16h00 Animakt Atelier « Viens pimper ton casque de vélo ! » Louisa et Joanna Venez décorer votre casque de vélo ! Que ce soit avec du tissus, des perles ou des strass, les seules limites sont votre imagination !

N’oubliez par votre casque Animakt 3ter Emile Fontaine 91160 Saulx-les-Chartreux Saulx-les-Chartreux 91160 Essonne Île-de-France http://www.animakt.fr/ https://www.facebook.com/Animakt.la.Barakt/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T16:00:00+02:00 – 2023-07-05T18:30:00+02:00

2023-07-05T16:00:00+02:00 – 2023-07-05T18:30:00+02:00 atelier enfant Louisa Gesset-Hernandez Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Saulx-les-Chartreux Autres Lieu Animakt Adresse 3ter Emile Fontaine 91160 Saulx-les-Chartreux Ville Saulx-les-Chartreux Departement Essonne Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Animakt Saulx-les-Chartreux

Animakt Saulx-les-Chartreux Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saulx-les-chartreux/

Viens pimper ton casque de vélo – Mercredi de l’été à Animakt Animakt Saulx-les-Chartreux 2023-07-05 was last modified: by Viens pimper ton casque de vélo – Mercredi de l’été à Animakt Animakt Saulx-les-Chartreux Animakt Saulx-les-Chartreux 5 juillet 2023