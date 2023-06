Les mercredis de l’été #3 – Concert ¡Selva! Animakt Saulx-les-Chartreux, 6 juillet 2022, Saulx-les-Chartreux.

Les mercredis de l’été #3 – Concert ¡Selva! Mercredi 6 juillet 2022, 20h30 Animakt Entrée libre

Les mercredis de l’été sont de retour, pour fêter les beaux jours !

Mercredi 6 juillet // De 16h à 22h30 // Ouverture du jardin à partir de 16h

Le spectacle

20h30 >> Concert ¡Selva!

Trio – Répertoire populaire et traditionnel d’Amérique Latine

Le trio ¡Selva! s’est formé à la croisée des chemins de trois artistes, unies autour de l’amour des mots, de leurs sonorités et de leur sens. Celui-ci s’inspire de la générosité des rythmes latins et revisite à sa façon l’univers musical du répertoire populaire et traditionnel d’Amérique latine. Un accordéon entre les mains d’Elisa, le son chaud de la clarinette basse de Gaëlle, des paroles dans la boca de Cristel, font résonner les mots de femmes poétesses qui ont fait de leur art un engagement fort pour les droits des plus opprimé.e.s.

Infos pratiques :

Entrée libre et gratuite

Pour toute question : 01 64 48 71 01 / info@animakt.fr

Au jardin de la Troisième Terre (3ter rue Emile Fontaine)

Ouverture de 16h à 22h30

Buvette – Apportez goûter, pique nique ou apéro !

Animakt 3ter Emile Fontaine 91160 Saulx-les-Chartreux Saulx-les-Chartreux 91160 Essonne Île-de-France http://www.animakt.fr/ https://www.facebook.com/Animakt.la.Barakt/ [{« link »: « mailto:info@animakt.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-06T20:30:00+02:00 – 2022-07-06T23:00:00+02:00

2022-07-06T20:30:00+02:00 – 2022-07-06T23:00:00+02:00

atelier intergénérationnel

©animakt