Les mercredis de l’été #3 – Spectacle « La Coupe des Rubafons » Animakt Saulx-les-Chartreux Saulx-les-Chartreux Catégories d’Évènement: Essonne

Saulx-les-Chartreux Les mercredis de l’été #3 – Spectacle « La Coupe des Rubafons » Animakt Saulx-les-Chartreux, 6 juillet 2022, Saulx-les-Chartreux. Les mercredis de l’été #3 – Spectacle « La Coupe des Rubafons » Mercredi 6 juillet 2022, 19h00 Animakt Entrée libre Les mercredis de l’été sont de retour, pour fêter les beaux jours ! Mercredi 6 juillet // De 16h à 22h30 // Ouverture du jardin à partir de 16h Le spectacle

19h >> Spectacle « La Coupe des Rubafons » Compagnie des Rubafons

Clown Les Rubafons vous emmènent dans un univers où le mot « challenge » prend de nouvelles lettres de noblesse. Ils ont soigné chaque détail afin que cet événement unique au monde transforme à tout jamais le monde de la compétition…Ils ont investi des sommes folles pour réaménager leur stade et préparer un show à l’américaine. 3 des meilleurs journalistes sportifs sont là pour commenter ces joutes formidables. Et surtout, ils ont sélectionné 3 sportifs internationaux d’exception prêts à lutter dans des tournois sans pitié. Sauront-ils relever le défi de l’épreuve finale, où ils devront faire preuve d’esprit d’équipe ? Le public sera-t-il prêt à être le juge impartial de ces Olympiades déjantées ? ​La Coupe des Rubafons est un spectacle familial, drôle et décalé qui transporte le public au sein même d’une compétition aussi folle que sportive en lui donnant le pouvoir de choisir le vainqueur. Infos pratiques :

Entrée libre et gratuite

Pour toute question : 01 64 48 71 01 / info@animakt.fr

Au jardin de la Troisième Terre (3ter rue Emile Fontaine)

Ouverture de 16h à 22h30

Buvette – Apportez goûter, pique nique ou apéro ! Animakt 3ter Emile Fontaine 91160 Saulx-les-Chartreux Saulx-les-Chartreux 91160 Essonne Île-de-France http://www.animakt.fr/ https://www.facebook.com/Animakt.la.Barakt/ [{« link »: « mailto:info@animakt.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-06T19:00:00+02:00 – 2022-07-06T22:30:00+02:00

2022-07-06T19:00:00+02:00 – 2022-07-06T22:30:00+02:00 atelier intergénérationnel ©animakt Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Saulx-les-Chartreux Autres Lieu Animakt Adresse 3ter Emile Fontaine 91160 Saulx-les-Chartreux Ville Saulx-les-Chartreux Departement Essonne Age max 99 Lieu Ville Animakt Saulx-les-Chartreux

Animakt Saulx-les-Chartreux Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saulx-les-chartreux/

Les mercredis de l’été #3 – Spectacle « La Coupe des Rubafons » Animakt Saulx-les-Chartreux 2022-07-06 was last modified: by Les mercredis de l’été #3 – Spectacle « La Coupe des Rubafons » Animakt Saulx-les-Chartreux Animakt Saulx-les-Chartreux 6 juillet 2022