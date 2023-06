Les mercredis de l’été #3 – Atelier nature Animakt Saulx-les-Chartreux Saulx-les-Chartreux Catégories d’Évènement: Essonne

Saulx-les-Chartreux Les mercredis de l’été #3 – Atelier nature Animakt Saulx-les-Chartreux, 6 juillet 2022, Saulx-les-Chartreux. Les mercredis de l’été #3 – Atelier nature Mercredi 6 juillet 2022, 16h30 Animakt Entrée libre Les mercredis de l’été sont de retour, pour fêter les beaux jours ! Mercredi 6 juillet // De 16h à 22h30 // Ouverture du jardin à partir de 16h En continu à partir de 16h30 >>

Les ateliers >> Atelier nature avec ESR NATURE

Stéphane vous emmène en promenade dans la nature, à la découverte des plantes à travers un atelier ludique et pédagogique Infos pratiques :

Entrée libre et gratuite

Pour toute question : 01 64 48 71 01 / info@animakt.fr

Au jardin de la Troisième Terre (3ter rue Emile Fontaine)

Ouverture de 16h à 22h30

Buvette – Apportez goûter, pique nique ou apéro ! Animakt 3ter Emile Fontaine 91160 Saulx-les-Chartreux Saulx-les-Chartreux 91160 Essonne Île-de-France http://www.animakt.fr/ https://www.facebook.com/Animakt.la.Barakt/ [{« link »: « mailto:info@animakt.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-06T16:30:00+02:00 – 2022-07-06T22:30:00+02:00

