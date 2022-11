Anima’jeux

2022-11-16 – 2022-11-16 EUR 0 0 Venez participer à une après-midi « spécial jeux de société » pour jouer, se divertir, partager et parfois découvrir de nouveaux jeux !

Vous pouvez venir juste le temps d’un jeu ou pour toute l’animation. bibliothequeannexe@mairie-sens.fr +33 3 86 83 88 13 dernière mise à jour : 2022-05-03 par

