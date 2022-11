Animagie

Animagie, 5 avril 2023



2023-04-05 10:00:00 – 2023-04-05 EUR 7.95 Plongez dans un univers magique !



Sorcier en mission pour le gouvernement, Astier va trouver un oeuf de dragon, et va devoir solliciter l’aide du public pour s’occuper de cet oeuf et de la créature magique sous la coquille…



Potions, sortilèges, il va falloir tout essayer pour que l'oeuf soit bien traité, mais la magie est pleine de surprises ! Astier Illusionniste…

