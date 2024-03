Animadoc « Atelier d’écriture Polar vert » Muséum de Toulouse Toulouse, mardi 9 avril 2024.

Animadoc « Atelier d'écriture Polar vert » Thierry COLOMBIÉ, auteur du roman jeunesse « La malédiction de l'ours » propose un atelier d'écriture en lien avec les collections du Muséum et les ourses Cannelle et Caramelles.

Thierry Colombié, auteur du roman jeunesse « La malédiction de l’ours » propose un atelier d’écriture en lien avec les collections du Muséum et les ourses Cannelle et Caramelles.

La consigne ?

Écrire un texte court, l’histoire d’un ourson qui, après avoir été capturé par un mystérieux commando, doit trouver une solution pour sortir de sa cage et retrouver sa mère dans les Pyrénées.

Et si c’était toi qui l’aidais ? Toi qui menais l’enquête pour retrouver le commando ? Alors, prêt pour ton premier polar vert ?

Dates et horaires :

Atelier constitué de 2 après-midi consécutifs

mardi 09 – mercredi 10 avril

ou

jeudi 11 – vendredi 12 avril

14h30-17h (accueil des participants à 14h15)

+ d’infos :

De 10 à 15 ans, l’enfant est pris en charge durant la durée de l’atelier, lui seul doit acheter un billet

Durée : 2h30

Tarfis : 10 € par enfant et par stage

Crédit photo : Sébastien Thibault

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 86 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s'interroger sur son rapport au monde vivant qui l'entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond