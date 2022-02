ANiMA Théâtre du Châtelet, 13 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 13 mars 2022

de 15h00 à 15h30

payant

Un univers doux et enveloppant dans lequel vibrent la lumière et les sons. Deux musiciens-chanteurs se rencontrent, jouent de leurs corps et de la matière, caressent l’air avec leurs voix et leurs voiles, rendant perceptible l’impalpable.

Plongeant dans un monde aquatique évoquant les premières cellules, les deux artistes voyagent à travers l’histoire du vivant, traversant plusieurs étapes de transformation à la frontière entre végétal, animal et minéral. Cheminant ainsi, ils interrogent ce qui fait notre humanité et notre lien étroit à la nature, s’émerveillant de l’élan de vie qui nous traverse et nous transforme. La lumière, les corps et les textiles s’entremêlent et tissent une fresque poétique où frémissent les couleurs, au plus près de l’état de présence des jeunes enfants.

Ecriture et interprétation Florian Allaire, Florence Goguel

Regard chorégraphique Martha Rodezno

Scénographie textile Marlène Rocher

Costumes Marlène Rocher, Martha Romero

Création lumières Gilles Robert

Création Lutherie Jean-Luc Priano

Conception Florence Goguel

Production Compagnie du Porte-Voix

Coproduction Compagnie A tous Vents, Théâtre du Beauvaisis – Scène Nationale, Fée Mazine (La Réunion)

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet Paris 75001

Contact : 0140282840 https://fr-fr.facebook.com/theatrechatelet/ https://twitter.com/theatrechatelet

