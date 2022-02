ANiMA Théâtre du Châtelet, 12 mars 2022, Paris.

ANiMA

du samedi 12 mars au dimanche 13 mars à Théâtre du Châtelet

Une ôde à l’élan de vie qui nous traverse et nous transforme. Deux musiciens-chanteurs se rencontrent, jouent de leurs corps et de la matière, installent un univers doux et enveloppant dans lequel vibrent la lumière et les sons. Ils nous embarquent pour un voyage sensoriel au cœur du vivant au plus près de l’état de présence des jeunes enfants. De 6 mois à 6 ans – Création janvier 2020 Ecriture et interprétation : Florian Allaire et Florence Goguel Conception : Florence Goguel « Ce « poème musical en mouvement » est une invitation à sentir, à ressentir, à imaginer… » TT – TELERAMA

Compagnie du Porte-Voix – Florence Goguel

Théâtre du Châtelet 2 rue Edouard Colonne, 75001 Paris Paris Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois



