Métiers des Arts du Livre Anima Libri, 30 mars 2023, Montreuil-Bellay. Métiers des Arts du Livre 30 mars – 2 avril Anima Libri RELIURE & RESTAURATION, ENLUMINURE, PAPIERS D’ART, CALLIGRAPHIE, GRAVURE… Anima Libri 180 rue Nationale 49260 Montreuil Bellay Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire Visite libre de l’atelier de reliure et de restauration. Visites commentées à 17h le samedi 1er avril et le dimanche 2 avril :

– Présentation des outils traditionnels du relieur

– Explication des différentes techniques et des matières premières

– Court focus historique sur l’évolution du métier

– Echange avec les visiteurs sur la formation et les débouchés.

La visite dure environ une heure et est effective pour un maximum de 6 personnes, sur rendez-vous uniquement. Découverte de différentes créations relatives aux arts du livre à travers un espace d’exposition au sein de l’atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T14:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 montage photographique Anima Libri

