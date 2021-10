Paris Ressourcerie L'Alternative île de France, Paris ANIMA – Exposition d’affiches Ressourcerie L’Alternative Paris Catégories d’évènement: île de France

ANIMA – Exposition d’affiches Ressourcerie L’Alternative, 1 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 1 au 20 octobre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 11h à 19h30

gratuit

Une exposition visible du jeudi 30 septembre au mercredi 20 octobre 2021 à L’Alternative (13 rue Léopold Bellan, Paris 2e), ouvert du mardi au samedi, de 11h à 19h30. Au printemps 2020, nous avons tous vécu une situation inédite que nous avons appréhendé chacun à notre manière. Pour Benoît Tisset, jeune artiste aux multiples talents, le confinement a été l’occasion d’une démarche artistique : réaliser chaque jour une œuvre, pour tenter d’exprimer ses émotions du moment. Une démarche qu’il a partagé instantanément sur son compte Instagram (@v0ydek) en publiant chaque soir une affiche. Au total, plus de 55 affiches originales ont été réalisées. C’est sous la forme d’une exposition, à la ressourcerie L’Alternative, qu’il nous permet aujourd’hui de découvrir son travail. Les 14 affiches sélectionnées par l’artiste et la ressourcerie n’étaient pas prévues au départ pour être imprimées en grand format. Elles fourmillent pourtant de détails qui se dévoilent progressivement aux yeux du visiteur. L’exposition se clôt par une affiche inédite, réalisée spécialement pour l’exposition, comme un bilan de cette expérience. Une expérience finalement positive qui a permis à Benoît Tisset de se rendre compte que même si le corps est inactif, l’esprit, lui, reste en mouvement. Pour cette exposition, Benoît Tisset s’est replongé dans ses souvenirs, pour écrire, près d’un an plus tard, un court texte pour chaque affiche. Une double temporalité assumée (le temps de la création et le temps de l’écriture) qui lui a permis de prendre du recul sur son travail et sur cette situation peu ordinaire, parfois déstabilisante et surtout unique. C’est ce recul qu’il invite le visiteur à éprouver à son tour. Que retient-on aujourd’hui de ces jours qui ont marqué chacun d’entre nous ? Quel regard porter sur cette pause imposée ? Affiches imprimées sur toile canvas mat 380 g, signées par l’artiste et numérotées de 1 à 10. Expositions -> Art Contemporain Ressourcerie L’Alternative 13 rue Léopold Bellan Paris 75002

1 : Châtelet 3 : Sentier (115m) 4 : Étienne Marcel (396m) 9 : Bonne-Nouvelle A, B, D : Châtelet-les-halles

Contact :Ressourcerie L’Alternative https://www.ressourcerie-alternative.fr/ https://www.facebook.com/ressourceriealternative https://www.instagram.com/ressourceriealternative/ Expositions -> Art Contemporain Expos

