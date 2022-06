Anima de Christian UBL, 4 novembre 2022, .

Anima de Christian UBL



4 15 Artiste associé au Pôle d’Expérimentation et de Création Chorégraphique (PE2C) de la ville d’Istres, Christian Ubl a présenté en 2022 Garden of chance aux Élancées et Le Bal des flamants rouges à L’Usine, projet participatif mené avec une centaine d’enfants ambassadeurs des écoles istréennes.

Sa nouvelle création, écrite en collaboration avec le costumier plasticien Pierre Canitrot, met en lumière le cheminement parfois complexe de l’adolescent qui découvre sa singularité.

Anima interroge la notion de genre en s’appuyant sur l’esthétique manga et du théâtre kabuki

