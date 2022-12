Anima – Christian Ubl Marseille 3e Arrondissement, 22 mars 2023, Marseille 3e Arrondissement Marseille 3e Arrondissement.

EUR 5 5 Ce début de XXIe siècle voit l’émergence de nouvelles pratiques de diversités de genre, rejetant ardemment la rigidité binaire en inventant en permanence d’autres possibles. Les médias numériques attisent ce processus de renouvellement d’étiquettes, popularisé et source de popularité via les réseaux sociaux.



Christian Ubl rapproche ces nouvelles formulations de l’identité du cheminement, parfois confus et complexe, pour un adolescent découvrant sa singularité et parfois le désaccord qui existe entre son corps, ses désirs, son image et ses sentiments profonds. Reflet d’une jeunesse connectée, les quatre protagonistes d’ANIMA abandonnent progressivement la définition sexuée de leurs présences pour laisser place à de nouvelles identités et évoluer vers un groupe gender fluid.



Assumer ses intuitions les plus intimes pour affirmer sa différence : une manière de mettre à mal les injonctions sociales liées à chaque genre.



Conception et chorégraphie : Christian Ubl,

En collaboration avec les interprètes : Martin Mauriès, May-Li Renard, Mathieu Jedrazak

Stagiaires – formation COLINE : Clément Carré, Loanne Masseron,

Musique et masques : Fabrice Cattalano

Chant lyrique et travail vocal : Mathieu Jedrazak

Scénographie : Claudine Bertomeu

Costumes : Pierre Canitrot

Création lumières : Jean-Bastien Nehr

Regard extérieur : Emilie Cornillot

Durée : 1h



Festival « + De Genres à Marseille »

KLAP Maison pour la danse vous donne rendez-vous mercredi 22 mars à 20h pour : « Anima » – Christian Ubl.

