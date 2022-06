Anima™ Centre Pompidou, 11 juin 2022, Paris.

Dans le cadre de la programmation « Berlin, nos années 20 » Alexander Schubert est l’un des plus aptes à mettre en scène la technologie. Schubert intègre ici les avancées de l’intelligence artificielle avec des chercheurs de l’Ircam. Anima™, son théâtre multimédia, est le nom d’une institution où le visiteur entre en contact avec son propre passé et son futur probable. Les interprètes, « patients » de cet institut, obéissent à un scénario délivré en temps réel. Tout a été élaboré à partir des données réelles des interprètes de l’Ensemble Decoder, dans un processus continu de transformation et d’aliénation. Les traits caractéristiques de l’émotion, du genre, des affects vont être variés et engendreront des avatars artificiels. Par les réseaux de neurones de l’IA, on extrait des classes et des groupes d’individus présentant les mêmes propriétés pour produire des résultats atypiques, inattendus, fascinants. Anima™ n’est pas une fiction survivaliste de plus : il s’agit de considérer la technologie comme l’outil d’introspection par excellence, riche de mille possibilités et de mille dangers.

Alexander Schubert direction artistique, composition – création 2022

Commande de l’Ircam-Centre Pompidou

Patricia Carolin Mai chorégraphie

Alexander Giesche regard extérieur

Lucas Gutierrez vidéo

Stefan Britze scénographie

Felina Levits costumes

Diego Muhr lumières

Thomas Goepfer, Dionysios Papanicolaou électronique Ircam

Luca Bagnoli diffusion sonore

Antoine Caillon, Philippe Esling collaboration scientifique Ircam-STMS (équipe Représentations musicales – ACIDS)

Guy Marsan, So-Ying Fung acteurs

Decoder Ensemble

Leopold Hurt, Andrej Koroliov, Carola Schaal, Sonja Lena Schmid, Jonathan Shapiro

Production Decoder Ensemble. Coproduction Ircam / Les Spectacles vivants-Centre Pompidou, Kampnagel Hamburg, Kunstfest Weimar, Lichthof Theatre, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Hamburg. Avec le soutien du fonds Darstellende Künste financé par le commissaire fédéral à la culture et aux médias et le ministère de la Culture et des Médias Hambourg, Elbkulturfonds, Impuls Neue Musik, Rudolf Augstein Stiftung, Lichthof Stiftung, du réseau ULYSSES, subventionné par le programme Europe créative de l’Union européenne et du Goethe-Institut Paris.

