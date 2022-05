Anim’& Vous : Viens-fabriquer ton savon ! Lamballe-Armor Lamballe-Armor Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lamballe-Armor

Anim’& Vous : Viens-fabriquer ton savon ! Lamballe-Armor, 18 mai 2022, Lamballe-Armor. Anim’& Vous : Viens-fabriquer ton savon ! Rue des Augustins MJC Lamballe Lamballe-Armor

2022-05-18 – 2022-05-18 Rue des Augustins MJC Lamballe

Lamballe-Armor Côtes d’Armor Atelier parent-enfant (dès 6 ans) / parent-ado nLa Boussole – Centre Social Intercommunal de Lamballe Terre & Mer propose des animations pour les familles du territoire. nLors de cet atelier Caroline Brunet, c’est essentiel , vous accompagnera dans la confection d’un savon à partir de produits respectueux et d’une recette certifiée. Atelier partagé : parent-enfant (dès 6 ans) / parent-ado nGratuit – sur inscription +33 6 20 86 00 74 Atelier parent-enfant (dès 6 ans) / parent-ado nLa Boussole – Centre Social Intercommunal de Lamballe Terre & Mer propose des animations pour les familles du territoire. nLors de cet atelier Caroline Brunet, c’est essentiel , vous accompagnera dans la confection d’un savon à partir de produits respectueux et d’une recette certifiée. Atelier partagé : parent-enfant (dès 6 ans) / parent-ado nGratuit – sur inscription Rue des Augustins MJC Lamballe Lamballe-Armor

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lamballe-Armor Autres Lieu Lamballe-Armor Adresse Rue des Augustins MJC Lamballe Ville Lamballe-Armor lieuville Rue des Augustins MJC Lamballe Lamballe-Armor Departement Côtes d’Armor

Lamballe-Armor Lamballe-Armor Côtes d’Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lamballe-armor/

Anim’& Vous : Viens-fabriquer ton savon ! Lamballe-Armor 2022-05-18 was last modified: by Anim’& Vous : Viens-fabriquer ton savon ! Lamballe-Armor Lamballe-Armor 18 mai 2022 Côtes-d’Armor Lamballe-Armor

Lamballe-Armor Côtes d’Armor