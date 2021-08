Senonches Senonches Eure-et-Loir, Senonches Anim’ tes vacances – Merveilles et légendes des Forêts Enchantées – Château de Senonches Senonches Senonches Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Anim' tes vacances – Merveilles et légendes des Forêts Enchantées – Château de Senonches 2021-08-25 14:30:00 14:30:00 – 2021-08-25 17:00:00 17:00:00

Senonches Eure-et-Loir Senonches

5 EUR

Balade contée en forêt autour de la légende du Petit Peuple des Mousses. Ces petits gnomes à la barbe de lichen vivent dans la mousse. Chaque année, ce petit peuple se rassemble pendant la Grande Veillée au clair de lune pour conter leurs plus aventureuses histoires. Entrez dans le monde magique de la forêt où le réel côtoie l'imaginaire… Sur réservation. 15 enfants maximum. Goûter compris

chateau.senonches@gmail.com +33 2 37 37 80 11 http://www.chateau-senonches.com/

