Anim’ ta famille La Manoque Tonneins, samedi 17 février 2024.

Au programme de cette journée, des activités pour toute la famille Parcours de motricité libre, dessin, musique, bac à patouille. Atelier périscolaire par l'Amicale Laïque de Tonneins…

Parcours de motricité libre, dessin, musique, bac à patouille.

Atelier périscolaire par l’Amicale Laïque de Tonneins

– Jeu inclusion.

– Fresque collective.

– Atelier collaboratif.

– Atelier manuel.

– Chill’Zone (jeux de société, baby-foot,…).

– Quizz, Kahoot avec le BIJ.

– Just Dance avec l’Accueil Jeunes Marmande.

– FabLab Hydrogène Vallée.

– Le Girofard (Imagine ta famille + jeu de 7 familles inclusif).

– Bibliotèque de rue avec l’association Mange-Livres.

– Découverte des instruments de musique avec les Pompons Bleus.

– Familles et Cie, contes et chants.

Présence du Point Info Famille et de la référente handicap de Val de Garonne Agglomération.

Présentation du projet SAFELY… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 14:00:00

fin : 2024-02-17

La Manoque Cours de Verdun

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

