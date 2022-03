Anim Lavans – Karaoké Lavans-lès-Saint-Claude Lavans-lès-Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Lavans-lès-Saint-Claude

Anim Lavans – Karaoké Lavans-lès-Saint-Claude, 10 décembre 2022, Lavans-lès-Saint-Claude. Anim Lavans – Karaoké Salle des fêtes Grande Rue Lavans-lès-Saint-Claude

2022-12-10 19:00:00 – 2022-03-05 01:00:00 Salle des fêtes Grande Rue

Lavans-lès-Saint-Claude Jura Lavans-lès-Saint-Claude EUR 22 Anim Lavans – Karaoké Le samedi 5 mars de 19h à 1h, à la salle des fêtes à Lavans-Lès-Saint-Claude. Anim-Lavans organise une soirée karaoké. Au menu : chèvre salée ( plat de substitution pot au feu), fromage, dessert. Passe vaccinal obligatoire

Sur réservation avant le 2 mars au 06 43 02 77 45 (8h à 21h)

Tarif : 22 € animlavans@gmail.com Anim Lavans – Karaoké Le samedi 5 mars de 19h à 1h, à la salle des fêtes à Lavans-Lès-Saint-Claude. Anim-Lavans organise une soirée karaoké. Au menu : chèvre salée ( plat de substitution pot au feu), fromage, dessert. Passe vaccinal obligatoire

Sur réservation avant le 2 mars au 06 43 02 77 45 (8h à 21h)

Tarif : 22 € Salle des fêtes Grande Rue Lavans-lès-Saint-Claude

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Lavans-lès-Saint-Claude Autres Lieu Lavans-lès-Saint-Claude Adresse Salle des fêtes Grande Rue Ville Lavans-lès-Saint-Claude lieuville Salle des fêtes Grande Rue Lavans-lès-Saint-Claude Departement Jura

Lavans-lès-Saint-Claude Lavans-lès-Saint-Claude Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lavans-les-saint-claude/

Anim Lavans – Karaoké Lavans-lès-Saint-Claude 2022-12-10 was last modified: by Anim Lavans – Karaoké Lavans-lès-Saint-Claude Lavans-lès-Saint-Claude 10 décembre 2022 Jura Lavans-lès-Saint-Claude

Lavans-lès-Saint-Claude Jura