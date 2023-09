FESTIVAL Réinventer son monde Anim’ Bourgogne Orléans, 22 septembre 2023, Orléans.

FESTIVAL Réinventer son monde 22 – 29 septembre Anim’ Bourgogne Entrée Libre, tarif buvette sur place

Hourra hourra, du 22 au 29 septembre à Orléans, Réinventer Son Monde revient pour sa troisième édition ! au programme une ribambelle d’ateliers, de concert et de conférence ! Partagez avec nous cet espace-temps bienveillant et foisonnant d’expression, de rencontre et de fête.

En attendant de vous retrouver, on vous tient au courant des nouvelles ici sur nos réseaux sociaux et par mail à reinventer-son-monde@riseup.net.

Écris-nous si tu souhaites recevoir les infos dans ta boîte mail

Pour revoir la programmation des édition 2021 et 2022 : reinventersonmonde.fr

Vous pouvez suivre l’évenement sur le site internet ou les réseaux sociaux.

Anim’ Bourgogne 108 rue de Bourgogne 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reinventersonmonde.fr/ »}] [{« link »: « mailto:reinventer-son-monde@riseup.net »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T14:00:00+02:00 – 2023-09-22T20:00:00+02:00

2023-09-29T14:00:00+02:00 – 2023-09-29T20:00:00+02:00

Féministe Écologiste

margot_lmbrd