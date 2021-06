Anim’ algues avec Tounn Locquirec, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Locquirec.

Anim’ algues avec Tounn 2021-07-12 13:00:00 – 2021-07-12 16:30:00

Locquirec Finistère

Venez partager avec Toun un agréable moment en bord de mer, « au Potager de l’Estran » cueillir les algues, découvrir de nouvelles saveurs, et poursuivre l’aventure par un atelier cuisine.

Sortie de 2h sur l’estran et 3h30 en tout avec l’atelier cuisine.

Tarifs : 10 € la sortie algues et 30 € la sortie algues + atelier cuisine

Se munir de chaussures qui vont dans l’eau, d’un seau et d’une paire de ciseaux.

Réservation au 06 79 77 13 45

+33 6 79 77 13 45 http://avant-premieres.coop/-Tounn-RICHARD-.html

