Anim’ algues avec Tounn : découverte, cueillette et cuisine Locquirec Locquirec Catégories d’évènement: Finistère

Locquirec

Anim’ algues avec Tounn : découverte, cueillette et cuisine Locquirec, 18 février 2022, Locquirec. Anim’ algues avec Tounn : découverte, cueillette et cuisine Locquirec

2022-02-18 12:00:00 – 2022-02-18 15:30:00

Locquirec Finistère Locquirec Venez partager avec Tounn un agréable moment en bord de mer, « au Potager de l’Estran » cueillir les algues, découvrir de nouvelles saveurs, et poursuivre l’aventure par un atelier cuisine. Sortie de 2h sur l’estran et 3h30 en tout avec l’atelier cuisine.

Tarifs : 10 € la sortie algues et 30 € la sortie algues + atelier cuisine

Se munir de chaussures qui vont dans l’eau, d’un seau et d’une paire de ciseaux. Réservation au 06 79 77 13 45 +33 6 79 77 13 45 http://entrepreneurs.cae22.coop/-Tounn-RICHARD-.html Venez partager avec Tounn un agréable moment en bord de mer, « au Potager de l’Estran » cueillir les algues, découvrir de nouvelles saveurs, et poursuivre l’aventure par un atelier cuisine. Sortie de 2h sur l’estran et 3h30 en tout avec l’atelier cuisine.

Tarifs : 10 € la sortie algues et 30 € la sortie algues + atelier cuisine

Se munir de chaussures qui vont dans l’eau, d’un seau et d’une paire de ciseaux. Réservation au 06 79 77 13 45 Locquirec

dernière mise à jour : 2022-02-12 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Locquirec Autres Lieu Locquirec Adresse Ville Locquirec lieuville Locquirec Departement Finistère

Locquirec Locquirec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/locquirec/

Anim’ algues avec Tounn : découverte, cueillette et cuisine Locquirec 2022-02-18 was last modified: by Anim’ algues avec Tounn : découverte, cueillette et cuisine Locquirec Locquirec 18 février 2022 finistère Locquirec

Locquirec Finistère