Cinéma Ermitage, le dimanche 5 juin à 10:45

Pour son premier film de fiction qui fait souvenir autant du Kid de Chaplin que de Mark Twain, Manoel de Oliveira suit le quotidien d’une bande d’enfants des quartiers populaires de Porto. Le cinéaste met en scène l’amitié mais aussi l’emprise des sentiments, l’amour pour la jolie Teresinha ayant fait naître la rivalité entre deux d’entre eux, Carlito, rêveur et sensible, et Eduardinho, chef de bande railleur. Avec Nascimento Fernandes, Fernanda Matos, Horacio Silva _Aniki Bóbó_, Manoel de Oliveira, 1942 © Epicentre Films

Gratuit pour les moins de 26 ans ////// 1 séance : 5 € (sur place et en ligne sur www.ermitage.cineparadis.fr) ////// 2 séances préachetées : 8 € (à la caisse du cinéma uniquement) ////// 4 séances préachetées : 12 € (à la caisse du cinéma uniquement)

. Cinéma Ermitage 6 Rue de France 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

2022-06-05T10:45:00 2022-06-05T12:15:00

