**Anika (UK/DE)** Imaginez un paysage urbain aux sonorités post punk de New York, mêlé d’essences dreampop et de roulis mécaniques dub-industriels sauce Bristol. Anika, ex-journaliste politique anglaise aujourd’hui installée à Berlin, viendra présenter « Change », son nouvel album. Onze ans se sont écoulés depuis la sortie de son précédent album solo, le culte « Anika » en 2010, et l’artiste s’est soudainement retrouvée avec beaucoup de choses à raconter. Enregistré à une époque où littéralement le monde entier était obligé de faire le point, de repenser et de réinventer sa propre place dans le cosmos des choses, Anika offre la perspective éclairée d’une outsider. Et malgré le sujet et les circonstances autour de sa création, « Change » est finalement un traité d’optimisme. Plus d’infos : [https://www.lavapeur.com/programme/anika-310122](https://www.lavapeur.com/programme/anika-310122)

