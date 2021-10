ANiiMA / Spectacle sonore et visuel pour toute la famille La CLEF, 16 novembre 2021, Saint-Germain-en-Laye.

ANiiMA / Spectacle sonore et visuel pour toute la famille

La CLEF, le mardi 16 novembre à 19:30

**ANiiMA** est un spectacle immersif et poétique sur le rapport au Temps, mêlant projections de vidéos d’archives familiales et musique live. Sur scène, Pierre, Doriane et Thibault manipulent en direct sons et images à partir de leur laboratoire central. Autour d’eux, de nombreux instruments, puis 3 grands écrans, habillés ou non d’images, qui font face au public. Les films, tous issus des archives familiales des trois artistes, et le son dialoguent, jouent ensemble de façon organique. Expérimentant particulièrement le sample et la texture, ils donnent un nouveau présent à ces images, et transforment la matière de ces enregistrements (pellicule, VHS, mini DV…) en une expérience hypnotique, ludique et sensorielle. Ils proposent ainsi une œuvre à la portée de tous, qui explore les différents cycles d’une vie et sublime la poésie du temps qui passe.

10€ tarif plein / 6€ tarif -12 ans

Musique, projection d’images, archives familiales… La CLEF vous propose une expérimentation sonore et visuelle pour toute la famille autour du cycle de la vie

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



