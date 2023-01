ANIIMA Laval Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne Dans le cadre du Festival Monte Dans L’Bus 2023 : « le festival pour enfants qui rend jaloux les parents ! ». Ce festival se déroule du 21 février au 26 février 2032 dans Laval et son agglomération. ANiiMA est un spectacle métaphorique sur l’héritage familial et la vie humaine en général. Nous construisons notre vie vis-à-vis des évènements passés (histoire familiale, tradition culturelle, expériences personnelles…). Nous choisissons de perpétuer, arrêter, transformer ou enrichir cet héritage tout au long de notre vie. Nous continuons ainsi à écrire cette histoire dans la direction qui nous semble la plus juste. ANiiMA a souhaité illustrer ces processus évolutifs INFO PRATIQUE :

· Lieu : L’Avant-Scène

· Durée : 45 min

· Tarif unique : 6€

