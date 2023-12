FÉERIES DE NOËL D’ANIANE Aniane, 1 décembre 2023, Aniane.

Aniane,Hérault

Venez découvrir ou redécouvrir la plus grande crèche grandeur nature de France, le village du Père Noël et sa banquise illuminée, la plus grande parade de Noël de la région, la grand retour de la forêt enchantée dans un tout nouveau décor pour accueillir le Village de Noël (marché de Noël) équipé de jolis chalets en bois, les princesses Disney et le grand marché Noël avec de nombreux stands..

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-30 18:30:00. .

Aniane 34150 Hérault Occitanie



Come and discover or rediscover the largest life-size crib in France, Santa’s village and its illuminated ice floe, the largest Christmas parade in the region, the great return of the enchanted forest in a brand new setting to welcome the Christmas Village (Christmas market) equipped with beautiful wooden chalets, the Disney princesses and the large Christmas market with many stands.

Venga a descubrir o redescubrir la cuna de tamaño natural más grande de Francia, la aldea de Papá Noel y su témpano de hielo iluminado, el mayor desfile navideño de la región, el gran regreso del bosque encantado en un marco inédito para acoger la Aldea de Navidad (mercado navideño) equipada con bonitos chalets de madera, las princesas Disney y el gran mercado navideño con numerosos puestos.

Entdecken oder wiederentdecken Sie die größte lebensgroße Krippe Frankreichs, das Dorf des Weihnachtsmannes und seine beleuchtete Eisscholle, die größte Weihnachtsparade der Region, die große Rückkehr des Zauberwaldes in einem völlig neuen Dekor, um das mit hübschen Holzhütten ausgestattete Weihnachtsdorf (Weihnachtsmarkt), die Disney-Prinzessinnen und den großen Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Ständen zu empfangen.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT