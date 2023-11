LIBÉREZ VOTRE IMAGINAIRE AVEC L’ÉCRITURE Aniane, 23 novembre 2023, Aniane.

Aniane,Hérault

Libérez votre imaginaire avec l’écriture :

Nouveau cycle d’ateliers d’écritures concoctés par Miléna de l’association l’Engraîné..

2023-11-23 fin : 2023-11-23 . .

Aniane 34150 Hérault Occitanie



Free your imagination with writing:

New cycle of writing workshops concocted by Miléna from the association l’Engraîné.

Libere su imaginación con la escritura:

Una nueva serie de talleres de escritura ideados por Miléna, de la asociación l’Engraîné.

Befreien Sie Ihre Vorstellungskraft mit dem Schreiben :

Neue Runde von Schreibworkshops, die von Miléna vom Verein l’Engraîné zusammengestellt wurden.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT