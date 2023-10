SOIRÉES PUBLIQUE À L’OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE Aniane, 3 novembre 2023, Aniane.

Aniane,Hérault

Profitez entre amis ou en famille d’une soirée sous les étoiles pour observer le ciel d’automne, les planètes, des galaxies, des amas d’étoiles, et les constellations du zodiaque..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . EUR.

Aniane 34150 Hérault Occitanie



Enjoy an evening under the stars with friends and family to observe the autumn sky, planets, galaxies, star clusters and the constellations of the zodiac.

Disfrute de una velada bajo las estrellas con amigos o en familia para observar el cielo otoñal, los planetas, las galaxias, los cúmulos estelares y las constelaciones del zodíaco.

Genießen Sie mit Freunden oder der Familie einen Abend unter dem Sternenhimmel und beobachten Sie den Herbsthimmel, die Planeten, Galaxien, Sternhaufen und die Sternbilder des Tierkreises.

