JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – VISITE GUIDÉE STREET ART DE L’ABBAYE D’ANIANE Aniane, 16 septembre 2023, Aniane.

Aniane,Hérault

Depuis sa fermeture au public, le site de l’ancienne abbaye d’Aniane attise la curiosité.

Les amateurs d’urbex et les street-artistes ont fait de ses murs le support d’expressions artistiques urbaines. Profitez de cette visite thématique hors des sentiers battus pour découvrir les coulisses du street art et de l’ancienne abbaye d’Aniane.

Lieu de rdv communiqué lors de la réservation.

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 . .

Aniane 34150 Hérault Occitanie



Since it was closed to the public, the site of the former abbey of Aniane has aroused curiosity.

Urbex enthusiasts and street-artists alike have turned its walls into a medium for urban artistic expression. Take advantage of this off-the-beaten-track thematic tour to discover what goes on behind the scenes of street art and the former abbey of Aniane.

Meeting point to be confirmed on booking

Desde que se cerró al público, el emplazamiento de la antigua abadía de Aniane ha despertado una gran curiosidad.

Entusiastas del Urbex y artistas callejeros han convertido sus muros en un medio de expresión artística urbana. Aproveche esta visita temática fuera de lo común para descubrir los entresijos del arte callejero y la antigua abadía de Aniane.

Punto de encuentro indicado en la reserva

Seitdem das Gelände der ehemaligen Abtei von Aniane für die Öffentlichkeit geschlossen wurde, weckt es die Neugierde.

Urbex-Liebhaber und Street-Artists haben seine Mauern zum Träger urbaner künstlerischer Ausdrucksformen gemacht. Nutzen Sie diese thematische Führung abseits der ausgetretenen Pfade, um hinter die Kulissen der Street Art und der ehemaligen Abtei von Aniane zu blicken.

Treffpunkt, der bei der Buchung mitgeteilt wird

Mise à jour le 2023-08-23 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT