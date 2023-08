JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ATELIER P’TITES GRAINES DE PHOTOGRAPHE Aniane, 16 septembre 2023, Aniane.

Aniane,Hérault

Pour les enfants de 7 à 12 ans

Découvrez l’abbaye d’Aniane à travers les arts plastiques et la photographie, et libérez votre créativité et votre imagination dans un cadre inspirant.

Entre activités manuelles et prises de vue, les ateliers ISO offrent aux enfants de 7 à 12 ans l’opportunité de s’initier aux bases de la photographie de manière ludique et patrimoniale..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

Aniane 34150 Hérault Occitanie



For children aged 7 to 12

Discover Aniane Abbey through art and photography, and unleash your creativity and imagination in an inspiring setting.

Between manual activities and photo shoots, ISO workshops offer children aged 7 to 12 the chance to learn the basics of photography in a fun, heritage-based way.

Para niños de 7 a 12 años

Descubra la Abadía de Aniane a través del arte y la fotografía, y dé rienda suelta a su creatividad e imaginación en un entorno inspirador.

Entre actividades manuales y fotografía, los talleres ISO ofrecen a los niños de 7 a 12 años la posibilidad de aprender los fundamentos de la fotografía de forma lúdica y respetando el patrimonio.

Für Kinder von 7 bis 12 Jahren

Entdecken Sie die Abtei von Aniane durch bildende Kunst und Fotografie und lassen Sie Ihrer Kreativität und Fantasie in einem inspirierenden Rahmen freien Lauf.

Zwischen handwerklichen Aktivitäten und Fotoaufnahmen bieten die ISO-Workshops Kindern von 7 bis 12 Jahren die Möglichkeit, die Grundlagen der Fotografie auf spielerische Weise und im Rahmen des Kulturerbes zu erlernen.

