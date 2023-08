JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – VISITE GUIDÉE COLONIE PÉNITENTIAIRE – ABBAYE D’ANIANE Aniane, 16 septembre 2023, Aniane.

Aniane,Hérault

Venez découvrir l’ancienne colonie pénitentiaire d’Aniane. Au travers de ces murs marqués par le temps, plongez au coeur de l’histoire de la justice des mineurs en France. Notre guide vous racontera les changements survenus entre la création de la colonie pénitentiaire et la fermeture de l’institut spécialisé d’éducation surveillée

RDV 10 minutes avant

Lieu de rdv communiqué lors de la réservation.

2023-09-16 10:30:00 fin : 2023-09-16 . .

Aniane 34150 Hérault Occitanie



Come and discover the former Aniane penal colony. Through these walls marked by time, plunge into the heart of the history of juvenile justice in France. Our guide will tell you about the changes that took place between the creation of the penal colony and the closure of the Institut Spécialisé d?Education Surveillée

Meet 10 minutes before

Meeting point given at time of booking

Venga a descubrir la antigua colonia penal de Aniane. A través de estos muros marcados por el tiempo, sumérjase en el corazón de la historia de la justicia de menores en Francia. Nuestro guía le contará los cambios que se produjeron entre la creación de la colonia penal y el cierre del instituto especializado en educación supervisada

Presentación 10 minutos antes

Punto de encuentro indicado en la reserva

Besuchen Sie die ehemalige Strafkolonie von Aniane. Tauchen Sie durch diese von der Zeit gezeichneten Mauern in die Geschichte der Jugendgerichtsbarkeit in Frankreich ein. Unser Führer erzählt Ihnen von den Veränderungen, die zwischen der Gründung der Strafkolonie und der Schließung des Institut spécialisé d’éducation surveillée stattgefunden haben

RDV 10 Minuten vorher

Treffpunkt, der bei der Buchung mitgeteilt wird

Mise à jour le 2023-08-23 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT