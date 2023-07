JOSETTE ET MUSTAPHA – COMPAGNIE LA COUR SINGULIÈRE Aniane, 20 août 2023, Aniane.

Aniane,Hérault

THEÂTRE D’OBJETS ET MARIONNETTES

Tout en douceur, les spectateurs vont rentrer dans la vie de Josette, octogénaire pleine de vie et de trous de mémoire, échappée de son EHPAD. Certains moments de son passé, son enfance pendant la guerre, son émancipation de jeune femme, son bref passage en EPHAD….

2023-08-20 fin : 2023-08-20 . EUR.

Aniane 34150 Hérault Occitanie



OBJECT THEATER AND PUPPETRY

The audience is gently drawn into the life of Josette, an octogenarian full of life and memory lapses, who has escaped from her nursing home. Certain moments from her past – her childhood during the war, her emancipation as a young woman, her brief stay in an old people’s home?

TEATRO DE OBJETOS Y MARIONETAS

El público se adentra suavemente en la vida de Josette, una octogenaria llena de vida y lagunas de memoria, que se ha escapado de su residencia de ancianos. Algunos momentos de su pasado -su infancia durante la guerra, su emancipación de joven, su breve estancia en una residencia de ancianos…- le son revelados

OBJEKTTHEATER UND PUPPENTHEATER

Auf sanfte Weise tauchen die Zuschauer in das Leben von Josette ein, einer 80-jährigen Frau voller Leben und Gedächtnislücken, die aus ihrem Pflegeheim geflohen ist. Einige Momente ihrer Vergangenheit, ihre Kindheit während des Krieges, ihre Emanzipation als junge Frau, ihre kurze Zeit im Pflegeheim…- das sind die Momente, in denen sich Josette in der Vergangenheit befindet

Mise à jour le 2023-06-27 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT