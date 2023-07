BRICO SAUCISSE COMPAGNIE OLOF ZITOUN Aniane, 20 août 2023, Aniane.

Aniane,Hérault

ALIGOT A LA BETONNIERE

Une ambiance de chantier, des tréteaux, de la saucisse coupée à la scie sauteuse, caramélisée au chalumeau, des boulons comme monnaie d’échange, de la rubalise, des panneaux de prévention des risques dus au travail, des casques de chantier, des bleus de travail….

A construction site atmosphere, trestles, sausage cut with a jigsaw, caramelized with a blowtorch, bolts as currency, tape, work hazard prevention signs, hard hats, overalls…

Ambiente de obra, caballetes, salchichas cortadas con sierra de calar, caramelizadas con soplete, tornillos como moneda de cambio, cinta adhesiva, carteles de prevención de riesgos laborales, cascos, monos…

Eine Baustellenatmosphäre, Böcke, mit der Stichsäge geschnittene und mit dem Brenner karamellisierte Wurst, Bolzen als Tauschmittel, Absperrband, Schilder zur Vermeidung von Arbeitsrisiken, Bauhelme, Arbeitsblusen…

