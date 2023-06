ARGENT, PUDEURS ET DECADENCES COMPAGNIE AIAA Aniane, 20 août 2023, Aniane.

Aniane,Hérault

LA RECONQUÊTE DU POUVOIR

“Argent, Pudeurs & Décadences” est une pièce de théâtre, une écriture contemporaine à la narration déstructurée, un rapport au public immédiat, sans filtres, un spectacle sur la monnaie à la fois virulent et surréaliste qui tente de sonder les mécanismes obscurs de l’argent et sa fabrication..

2023-08-20 à ; fin : 2023-08-20 . EUR.

Aniane 34150 Hérault Occitanie



REGAINING POWER

argent, Pudeurs & Décadences? is a play with a contemporary, unstructured narrative, an immediate, unfiltered relationship with the audience, a show about money that is both virulent and surrealistic, and that probes the obscure mechanisms of money and its manufacture.

RECUPERAR EL PODER

argent, Pudeurs & Décadences? es una obra de teatro, una pieza de escritura contemporánea con una narrativa desestructurada, una relación inmediata y sin filtros con el público, un espectáculo sobre el dinero que es a la vez virulento y surrealista, un intento de sondear los oscuros mecanismos del dinero y cómo se fabrica.

DIE RÜCKEROBERUNG DER MACHT

argent, Pudeurs & Décadences? ist ein Theaterstück, eine zeitgenössische Schrift mit einer unstrukturierten Erzählweise und einer unmittelbaren, ungefilterten Beziehung zum Publikum. Es ist ein virulentes und surreales Stück über Geld, das versucht, die dunklen Mechanismen des Geldes und seiner Herstellung zu ergründen.

