JE VOIS BLEU COMPAGNIE LA MUSARDE Aniane, 19 août 2023, Aniane.

Aniane,Hérault

THEÂTRE ET ART VISUEL

Je vois Bleu est une installation/spectacle qui place le public à l’intérieur d’un dispositif immersif et l’entoure de projections et d’une diffusion sonore à 360°. Cette forme aux mouvements lents et suspendus est une dérive poétique évoquant le mystère du vivant..

2023-08-19 à ; fin : 2023-08-19 . EUR.

Aniane 34150 Hérault Occitanie



THEATER AND VISUAL ART

Je vois Bleu is an installation/show that places the audience inside an immersive device, surrounded by projections and 360° sound diffusion. This form of slow, suspended movement is a poetic drift evoking the mystery of life.

TEATRO Y ARTES VISUALES

Je vois Bleu es una instalación/performance que sitúa al público dentro de un dispositivo inmersivo y lo rodea de proyecciones y difusión sonora a 360°. Esta forma, con sus movimientos lentos y suspendidos, es una deriva poética que evoca el misterio de la vida.

THEATER UND VISUELLE KUNST

Je vois Bleu ist eine Installation/Schauspiel, die das Publikum in eine immersive Vorrichtung versetzt und es mit Projektionen und 360°-Sound umgibt. Diese Form mit ihren langsamen und schwebenden Bewegungen ist eine poetische Drift, die das Mysterium des Lebendigen heraufbeschwört.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT