POÉSIE DU FUTUR – COMPAGNIE BOHÈME 3000 Aniane, 19 août 2023, Aniane.

Aniane,Hérault

MUSIQUE DU COSMOS

Il lit sa musique dans les étoiles, elle contemple ses phrases dans le bruit du monde, ainsi cosmos et chaos sont convoqués dans une tentative de poésie sonore où il est question d’atmosphère..

2023-08-19 fin : 2023-08-20 . .

Aniane 34150 Hérault Occitanie



MUSIC FROM THE COSMOS

He reads his music in the stars, she contemplates his phrases in the noise of the world. Cosmos and chaos are thus summoned in an attempt at sound poetry in which atmosphere is the theme.

MÚSICA DEL COSMOS

Él lee su música en las estrellas, ella contempla sus frases en el ruido del mundo, así que cosmos y caos son convocados en un intento de poesía sonora donde se trata de una cuestión de atmósfera.

MUSIK AUS DEM KOSMOS

Er liest seine Musik in den Sternen, sie betrachtet seine Sätze im Lärm der Welt, so werden Kosmos und Chaos in einem Versuch der Klangpoesie beschworen, in dem es um die Atmosphäre geht.

