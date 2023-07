DU CHOEUR A L’OUVRAGE – CROISILLON COMPAGNIE Aniane, 19 août 2023, Aniane.

Aniane,Hérault

CROISER LES ARTS POUR TRICOTER DES LIENS

4 femmes se rencontrent dans un lavomatic, lavoir des temps modernes.

Chacune avec son histoire, les voilà bousculées dans leur solitude sur un fond de machines à laver qui s’emballent !

Les hublots deviennent alors fenêtres sur cour et portes pour l’au-delà, projetant tour à tour poésie, humour, chants et dérision….

CROSSING ARTS TO KNIT BONDS

4 women meet in a modern-day laundromat.

Each with her own story, they are jostled in their solitude against a backdrop of spinning washing machines!

The portholes become windows onto the courtyard and doors to the beyond, projecting poetry, humor, song and derision?

CRUZANDO ARTES PARA TEJER VÍNCULOS

4 mujeres se encuentran en una lavandería moderna.

Cada una con su propia historia, se ven empujadas en su soledad contra un telón de fondo de lavadoras que funcionan a toda máquina

Los ojos de buey se convierten en ventanas al patio y puertas al más allá, proyectando a su vez poesía, humor, canciones y burlas..

DIE KÜNSTE KREUZEN, UM VERBINDUNGEN ZU STRICKEN

vier Frauen treffen sich in einem Waschsalon, einem Waschhaus der Neuzeit.

Jede von ihnen hat ihre eigene Geschichte und wird in ihrer Einsamkeit gestört, während die Waschmaschinen verrückt spielen

Die Bullaugen werden zu Fenstern zum Hof und Türen zum Jenseits, die abwechselnd Poesie, Humor, Gesang und Spott projizieren?

