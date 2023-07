LE THEÂTRE DES SABBAT COMPAGNIE LES ROBINSONS Aniane, 19 août 2023, Aniane.

Aniane,Hérault

DIABLEMENT DRÔLE

« Le théâtre des Sabbat est une célébration ! Il fête le grand théâtre de la vie sans restriction ! Qu’on amène à manger, à boire, les Amanita muscaria, et la poudre Aphrodisia ! Le festin des passions est ouvert, attablez-vous, repas offert ! »

Deux funambules de l’étrange qui tiennent les spectateurs en équilibre entre rire et frissonnements..

2023-08-19

Aniane 34150 Hérault Occitanie



DEVILISHLY FUNNY

« Sabbat theater is a celebration! It celebrates the great theater of unrestricted life! Bring on the food, bring on the drink, bring on the Amanita muscaria, bring on the Aphrodisia powder! The feast of passions is open, come and join us, the meal is on us!

Two strange tightrope walkers who keep the audience on their toes between laughter and shivers.

DIABÓLICAMENTE DIVERTIDO

« ¡El teatro Sabbat es una celebración! ¡Celebra el gran teatro de la vida sin restricciones! ¡Que empiece la comida, que empiece la bebida, que empiece la Amanita muscaria, que empiece el polvo de Afrodisia! La fiesta de las pasiones está abierta, ven y únete a nosotros, ¡la comida corre de nuestra cuenta!

Dos equilibristas de lo extraño, equilibrando al público entre risas y escalofríos.

TEUFLISCH KOMISCH

« Das Theater des Sabbat ist eine Feier! Es feiert das große Theater des uneingeschränkten Lebens! Man bringe Essen und Trinken, Amanita muscaria und Aphrodisia-Pulver! Das Festmahl der Leidenschaften ist eröffnet, lasst euch nieder, das Essen geht aufs Haus! »

Zwei Seiltänzerinnen des Seltsamen, die die Zuschauer zwischen Lachen und Schaudern im Gleichgewicht halten.

