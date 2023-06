L’ETRANGER OPUS 3 – PIERRE JEAN PETERS Aniane, 19 août 2023, Aniane.

Aniane,Hérault

UN « PASSEUR » DE L’OEUVRE D’ALBERT CAMUS

Etranger, Pierre Jean Peters ne l’est plus à l’œuvre de Camus. Passionné et profondément touché par l’auteur, le comédien et metteur en scène a choisi d’adapter L’Etranger dans une pièce du même nom, sous-titrée

« Réminiscences »..

2023-08-19 à ; fin : 2023-08-19 . EUR.

A « PASSER » OF ALBERT CAMUS’ WORK

Pierre Jean Peters is no longer a stranger to Camus? work. Fascinated and deeply moved by the author, the actor and director has chosen to adapt L’Etranger in a play of the same name, subtitled « Réminiscences »

« Reminiscences ».

UN « PASADOR » DE LA OBRA DE ALBERT CAMUS

Pierre Jean Peters ya no es un desconocido para la obra de Camus. Fascinado y profundamente conmovido por el autor, el actor y director ha optado por adaptar El extranjero en una obra de teatro homónima, subtitulada « Reminiscencias »

« Reminiscencias ».

EIN « PASSEUR » DES WERKS VON ALBERT CAMUS

Pierre Jean Peters ist dem Werk von Camus nicht mehr fremd. Als leidenschaftlicher und tief berührter Autor hat sich der Schauspieler und Regisseur dafür entschieden, den Fremden in einem gleichnamigen Stück mit dem Untertitel

« Reminiszenzen ».

