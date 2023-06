LE BAL DES MARIONNETTES Aniane, 18 août 2023, Aniane.

Aniane,Hérault

Marionnettes portées :

Laissez-vous emporter par la marche des marionnettes! Une déambulation bigarrée où quatre marionnettes portées vous transportent dans leurs univers singuliers!.

2023-08-18 à ; fin : 2023-08-18 . .

Aniane 34150 Hérault Occitanie



Mounted puppets :

Let yourself be carried away by the march of the puppets! A colourful stroll in which four wearable puppets transport you into their unique worlds!

Marionetas montadas :

¡Déjese llevar por la marcha de los títeres! Un colorido paseo en el que cuatro marionetas portátiles le transportarán a sus mundos únicos

Getragene Marionetten :

Lassen Sie sich vom Marsch der Marionetten mitreißen! Eine bunte Wanderung, bei der Sie vier Marionetten in ihre eigene Welt entführen!

Mise à jour le 2023-06-27 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT