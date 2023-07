BIODIVERSITÉ DES GORGES DE L’HÉRAULT Aniane, 9 août 2023, Aniane.

Aniane,Hérault

Une pause nature pour découvrir les richesses du site Natura 2000 Gorges de l’Hérault avec entre autres un cabinet de curiosités, mais aussi du matériel pour rechercher et observer papillons, sauterelles ou autres. Proposée par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault dans le cadre du programme Natura 2000 et animée par Demain la Terre !.

2023-08-09 fin : 2023-08-09 . .

Aniane 34150 Hérault Occitanie



A nature break to discover the riches of the Natura 2000 Gorges de l’Hérault site, including a cabinet of curiosities, as well as equipment for finding and observing butterflies, grasshoppers and more. Organized by the Communauté de communes Vallée de l’Hérault as part of its Natura 2000 program, and hosted by Demain la Terre!

Una escapada a la naturaleza para descubrir las riquezas del espacio Natura 2000 Gorges de l’Hérault, que incluye un gabinete de curiosidades, así como material para buscar y observar mariposas, saltamontes y otras especies. ¡Organizado por la Communauté de communes Vallée de l’Hérault en el marco del programa Natura 2000 y animado por Demain la Terre !

Eine Naturpause, um den Reichtum des Natura 2000-Gebiets Gorges de l’Hérault zu entdecken, unter anderem mit einem Kuriositätenkabinett, aber auch mit Material zum Suchen und Beobachten von Schmetterlingen, Heuschrecken und anderen. Angeboten von der Communauté de communes Vallée de l’Hérault im Rahmen des Natura 2000-Programms und moderiert von Demain la Terre!

