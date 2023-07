FÉRIA D’ANIANE Aniane, 13 juillet 2023, Aniane.

Aniane,Hérault

C’est la fête au village ! Féria du Comité des Fêtes

Bodega, abrivados, taureaux et autres réjouissances au programme. Et bien sûr, les soirées dansantes place Étienne Sanier..

2023-07-13 fin : 2023-07-15 . .

Aniane 34150 Hérault Occitanie



It’s party time in the village! Féria by the Comité des Fêtes

Bodega, abrivados, bullfighting and other festivities. And, of course, dance evenings at Place Étienne Sanier.

Fiesta en el pueblo Fiesta organizada por el Comité des Fêtes

Bodega, abrivados, corridas de toros y otros festejos en el programa. Y, por supuesto, baile en la plaza Étienne Sanier.

Es wird im Dorf gefeiert! Féria des Comité des Fêtes (Festkomitee)

Bodega, abrivados, Stiere und andere Freuden stehen auf dem Programm. Und natürlich die Tanzabende auf dem Place Étienne Sanier.

