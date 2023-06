LA NATURE EN CANOË Aniane, 4 juillet 2023, Aniane.

Aniane,Hérault

Accompagnés d’un animateur nature, à bord d’un canoë mais aussi au bord de l’eau, partez pour 2h de découverte de la biodiversité du fleuve et de la spécificité des gorges calcaires. Écoutez, touchez, sentez, observez, bougez, vos sens seront mis à contribution. Venez profiter de ce cadre exceptionnel qu’offrent les lieux..

Accompanied by a nature guide, aboard a canoe but also at the water’s edge, set off for a 2-hour discovery of the river’s biodiversity and the specific nature of the limestone gorges. Listen, touch, smell, observe, move – your senses will be put to work. Come and enjoy the exceptional setting.

Acompañado por un guía naturalista, a bordo de una canoa o a orillas del agua, descubra durante 2 horas la biodiversidad del río y la especificidad de las gargantas calcáreas. Escuchar, tocar, oler, observar, moverse… todos sus sentidos se pondrán a trabajar. Venga y disfrute de un entorno excepcional.

In Begleitung eines Naturpädagogen, an Bord eines Kanus, aber auch am Ufer, entdecken Sie zwei Stunden lang die Artenvielfalt des Flusses und die Besonderheiten der Kalksteinschluchten. Hören, berühren, riechen, beobachten und bewegen Sie sich – Ihre Sinne sind gefragt. Genießen Sie den außergewöhnlichen Rahmen, den diese Gegend bietet.

